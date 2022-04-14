Prick (PRICK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Prick (PRICK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Prick (PRICK) Informasjon PRICK is just a meme coin, but we have big plans, we have big community to make PRICK one of the famous meme coins in the market. Project is based on online game: Play, earn points, and have tons of fun! every month there's a prize pool of 200 solana and other rewards! Complete easy tasks, play game, earn points, and have tons of fun! promote your lovely project to everyone! become the leader of the race! TOKENOMICS: 1 billion supply LP burned 100% Tax 0% Bought and locked 10% for cex listing, airdrop, burn, event, marketing (locked with vesting) - smooth release at 1% per month Ownership renounced Offisiell nettside: https://prick.lol/ Teknisk dokument: https://prick.lol/WhitePaper.pdf Kjøp PRICK nå!

Prick (PRICK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Prick (PRICK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 63.39K $ 63.39K $ 63.39K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 63.39K $ 63.39K $ 63.39K All-time high: $ 0.01709584 $ 0.01709584 $ 0.01709584 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Prick (PRICK) pris

Prick (PRICK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Prick (PRICK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PRICK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PRICK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PRICKs tokenomics, kan du utforske PRICK tokenets livepris!

PRICK prisforutsigelse Vil du vite hvor PRICK kan være på vei? Vår PRICK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PRICK tokenets prisforutsigelse nå!

