PREME Token (PREME) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PREME Token (PREME), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PREME Token (PREME) Informasjon PREME is all about bringing businesses and individuals from Web2 to Web3. We are strategically postured to offer various services for our partners to help streamline their transition in a timely manner. There are millions of businesses worldwide seeking services provided by PREME. PREME strives to be the gateway of growth for individuals and businesses alike! We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions. As they grow, we grow! PREME is the gateway from Web2 to Web3. We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions. Offisiell nettside: https://premetoken.com/ Teknisk dokument: https://premetoken.com/#whitepaper Kjøp PREME nå!

PREME Token (PREME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PREME Token (PREME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 190.55K $ 190.55K $ 190.55K Total forsyning: $ 235.31M $ 235.31M $ 235.31M Sirkulerende forsyning: $ 145.28M $ 145.28M $ 145.28M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 308.63K $ 308.63K $ 308.63K All-time high: $ 0.03344384 $ 0.03344384 $ 0.03344384 All-Time Low: $ 0.00112735 $ 0.00112735 $ 0.00112735 Nåværende pris: $ 0.00131155 $ 0.00131155 $ 0.00131155 Lær mer om PREME Token (PREME) pris

PREME Token (PREME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PREME Token (PREME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PREME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PREME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PREMEs tokenomics, kan du utforske PREME tokenets livepris!

PREME prisforutsigelse Vil du vite hvor PREME kan være på vei? Vår PREME prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PREME tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!