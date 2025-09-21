PREME Token (PREME)-prisforutsigelse (USD)

Få PREME Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye PREME vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

PREME Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) PREME Token (PREME) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan PREME Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001311 i 2025. PREME Token (PREME) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan PREME Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001376 i 2026. PREME Token (PREME) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PREME for 2027 $ 0.001445 med en 10.25% vekstrate. PREME Token (PREME) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PREME for 2028 $ 0.001517 med en 15.76% vekstrate. PREME Token (PREME) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PREME for 2029 $ 0.001593 med en 21.55% vekstrate. PREME Token (PREME) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PREME for 2030 $ 0.001673 med en 27.63% vekstrate. PREME Token (PREME) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på PREME Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002725. PREME Token (PREME) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på PREME Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004439.

2026 $ 0.001376 5.00%

2027 $ 0.001445 10.25%

2028 $ 0.001517 15.76%

2029 $ 0.001593 21.55%

2030 $ 0.001673 27.63%

2031 $ 0.001756 34.01%

2032 $ 0.001844 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.001937 47.75%

2034 $ 0.002033 55.13%

2035 $ 0.002135 62.89%

2036 $ 0.002242 71.03%

2037 $ 0.002354 79.59%

2038 $ 0.002472 88.56%

2039 $ 0.002595 97.99%

Kortsiktig PREME Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager

September 22, 2025(I morgen) $ 0.001311 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.001312 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.001316 0.41% PREME Token (PREME) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for PREME September 21, 2025(I dag) er $0.001311 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. PREME Token (PREME) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for PREME, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.001311 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. PREME Token (PREME) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for PREME, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.001312 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. PREME Token (PREME) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for PREME $0.001316 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende PREME Token prisstatistikk
Gjeldende pris ----
Prisendring (24 t) --
Markedsverdi $ 190.47K
Opplagsforsyning 145.28M
Volum (24 timer) ----
Den siste PREME-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har PREME en sirkulerende forsyning på 145.28M og total markedsverdi på $ 190.47K.

PREME Token Historisk pris
I følge de siste dataene samlet på siden for PREME Token direktepris, er gjeldende pris for PREME Token 0.001311USD. Den sirkulerende forsyningen av PREME Token(PREME) er 145.28M PREME , som gir den en markedsverdi på $190,473 .

7 dager -0.86% $ -0.000011 $ 0.001755 $ 0.001177

30 dager -25.30% $ -0.000331 $ 0.001755 $ 0.001177 24-timers ytelse De siste 24 timene har PREME Token vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har PREME Token handlet på en topp på $0.001755 og en bunn på $0.001177 . Det så en prisendring på -0.86% . Denne nylige trenden viser potensialet til PREME for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har PREME Token opplevd en -25.30% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000331 av dens verdi. Dette indikerer at PREME kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer PREME Token (PREME) prisforutsigelsesmodul? PREME Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PREME basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for PREME Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PREME, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til PREME Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PREME. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PREME for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til PREME Token.

Hvorfor er PREME-prisforutsigelse viktig?

PREME-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

