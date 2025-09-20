Dagens PPKAS livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PPKAS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PPKAS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens PPKAS livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PPKAS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PPKAS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PPKAS

PPKAS Prisinformasjon

PPKAS teknisk dokument

PPKAS Offisiell nettside

PPKAS tokenomics

PPKAS Prisprognose

PPKAS Logo

PPKAS Pris (PPKAS)

Ikke oppført

1 PPKAS til USD livepris:

$0.00081433
$0.00081433$0.00081433
+4.70%1D
USD
PPKAS (PPKAS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:42:53 (UTC+8)

PPKAS (PPKAS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00201751
$ 0.00201751$ 0.00201751

$ 0
$ 0$ 0

+0.49%

+4.79%

+8.41%

+8.41%

PPKAS (PPKAS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PPKAS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PPKAS er $ 0.00201751, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PPKAS endret seg med +0.49% i løpet av den siste timen, +4.79% over 24 timer og +8.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PPKAS (PPKAS) Markedsinformasjon

$ 628.48K
$ 628.48K$ 628.48K

--
----

$ 8.12M
$ 8.12M$ 8.12M

772.82M
772.82M 772.82M

9,985,064,962.0
9,985,064,962.0 9,985,064,962.0

Nåværende markedsverdi på PPKAS er $ 628.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PPKAS er 772.82M, med en total tilgang på 9985064962.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.12M.

PPKAS (PPKAS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på PPKAS til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på PPKAS til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på PPKAS til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på PPKAS til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+4.79%
30 dager$ 0-18.86%
60 dager$ 0-38.15%
90 dager$ 0--

Hva er PPKAS (PPKAS)

PPKAS is a KRC-20 token on the Kaspa network. A unique blend of a meme token and first P2E web3 application on Kaspa network, where the user is not only entertained, but also gains new knowledge, and can even earn from it! Brave hero with a lore as deep as space itself. Colorful NFTs. Addictive music. Kaspa-OG and Kaspa-maxi devs. A whole universe inside. Mobile Game: This mobile game jets players off on a cosmic journey where you can link up with your squad, flex against other players, and rack up those tokens! On this escapade, you and your sidekick PPKAS will be diving into the Kaspa world, answering Qs, leaping, sprinting, soaring, and even doing some mining. While you're at it, you'll be snagging those $PPKAS tokens because the PPKAS tokenomics are all about fair, thrilling, and enlightening token distribution!

PPKAS (PPKAS) Ressurs

PPKAS Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PPKAS (PPKAS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PPKAS (PPKAS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PPKAS.

PPKAS til lokale valutaer

PPKAS (PPKAS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PPKAS (PPKAS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PPKAS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om PPKAS (PPKAS)

Hvor mye er PPKAS (PPKAS) verdt i dag?
Live PPKAS prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PPKAS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PPKAS til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for PPKAS?
Markedsverdien for PPKAS er $ 628.48K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PPKAS?
Den sirkulerende forsyningen av PPKAS er 772.82M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPPKAS ?
PPKAS oppnådde en ATH-pris på 0.00201751 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PPKAS?
PPKAS så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til PPKAS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PPKAS er -- USD.
Vil PPKAS gå høyere i år?
PPKAS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PPKAS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:42:53 (UTC+8)

PPKAS (PPKAS) Viktige bransjeoppdateringer

