PPKAS (PPKAS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00201751$ 0.00201751 $ 0.00201751 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.49% Prisendring (1D) +4.79% Prisendring (7D) +8.41% Prisendring (7D) +8.41%

PPKAS (PPKAS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PPKAS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PPKAS er $ 0.00201751, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PPKAS endret seg med +0.49% i løpet av den siste timen, +4.79% over 24 timer og +8.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PPKAS (PPKAS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 628.48K$ 628.48K $ 628.48K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.12M$ 8.12M $ 8.12M Opplagsforsyning 772.82M 772.82M 772.82M Total forsyning 9,985,064,962.0 9,985,064,962.0 9,985,064,962.0

Nåværende markedsverdi på PPKAS er $ 628.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PPKAS er 772.82M, med en total tilgang på 9985064962.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.12M.