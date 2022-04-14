PPKAS (PPKAS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PPKAS (PPKAS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PPKAS (PPKAS) Informasjon PPKAS is a KRC-20 token on the Kaspa network. A unique blend of a meme token and first P2E web3 application on Kaspa network, where the user is not only entertained, but also gains new knowledge, and can even earn from it! Brave hero with a lore as deep as space itself. Colorful NFTs. Addictive music. Kaspa-OG and Kaspa-maxi devs. A whole universe inside. Mobile Game: This mobile game jets players off on a cosmic journey where you can link up with your squad, flex against other players, and rack up those tokens! On this escapade, you and your sidekick PPKAS will be diving into the Kaspa world, answering Qs, leaping, sprinting, soaring, and even doing some mining. While you're at it, you'll be snagging those $PPKAS tokens because the PPKAS tokenomics are all about fair, thrilling, and enlightening token distribution! Offisiell nettside: https://ppkas.space/ Teknisk dokument: https://ppkas.gitbook.io/ppkas/docs/whitepaper

PPKAS (PPKAS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PPKAS (PPKAS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 581.57K $ 581.57K $ 581.57K Total forsyning: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B Sirkulerende forsyning: $ 772.82M $ 772.82M $ 772.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.51M $ 7.51M $ 7.51M All-time high: $ 0.00201751 $ 0.00201751 $ 0.00201751 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00075268 $ 0.00075268 $ 0.00075268 Lær mer om PPKAS (PPKAS) pris

PPKAS (PPKAS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PPKAS (PPKAS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PPKAS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PPKAS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PPKASs tokenomics, kan du utforske PPKAS tokenets livepris!

PPKAS prisforutsigelse Vil du vite hvor PPKAS kan være på vei? Vår PPKAS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PPKAS tokenets prisforutsigelse nå!

