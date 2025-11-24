Position pris i dag

Sanntids Position (POSI) pris i dag er $ 0.0013163, med en 0.58% endring de siste 24 timene. Nåværende POSI til USD konverteringssats er $ 0.0013163 per POSI.

Position rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 79,847, med en sirkulerende forsyning på 60.66M POSI. I løpet av de siste 24 timene POSI har den blitt handlet mellom $ 0.00130061(laveste) og $ 0.00132845 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 7.85, mens tidenes laveste notering var $ 0.00125597.

Kortsiktig har POSI beveget seg +0.15% i løpet av den siste timen og -1.07% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Position (POSI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 79.85K$ 79.85K $ 79.85K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 120.84K$ 120.84K $ 120.84K Opplagsforsyning 60.66M 60.66M 60.66M Total forsyning 91,800,000.0 91,800,000.0 91,800,000.0

Nåværende markedsverdi på Position er $ 79.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POSI er 60.66M, med en total tilgang på 91800000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 120.84K.