POPNUT (POPNUT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00174194$ 0.00174194 $ 0.00174194 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +5.60% Prisendring (7D) +5.60%

POPNUT (POPNUT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har POPNUT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POPNUT er $ 0.00174194, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POPNUT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +5.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

POPNUT (POPNUT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.18K$ 15.18K $ 15.18K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.18K$ 15.18K $ 15.18K Opplagsforsyning 998.39M 998.39M 998.39M Total forsyning 998,391,491.655181 998,391,491.655181 998,391,491.655181

Nåværende markedsverdi på POPNUT er $ 15.18K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POPNUT er 998.39M, med en total tilgang på 998391491.655181. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.18K.