POPNUT (POPNUT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i POPNUT (POPNUT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

POPNUT (POPNUT) Informasjon PopNut is a charming and lovable squirrel character inspired by P'Nut and Popcat, blending the legacy of P'Nut with the iconic "pop-pop" mouth movement of Popcat. Immortalized on the blockchain, PopNut pops his mouth open and closed in a playful rhythm, symbolizing freedom, joy, and a call for reform. This unique and engaging character embodies creativity and inspiration, spreading a powerful message of unity and change while captivating communities worldwide. Offisiell nettside: https://popnut-onsol.xyz/ Kjøp POPNUT nå!

POPNUT (POPNUT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for POPNUT (POPNUT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.16K $ 14.16K $ 14.16K Total forsyning: $ 998.38M $ 998.38M $ 998.38M Sirkulerende forsyning: $ 998.38M $ 998.38M $ 998.38M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.16K $ 14.16K $ 14.16K All-time high: $ 0.00174194 $ 0.00174194 $ 0.00174194 All-Time Low: $ 0.00000759 $ 0.00000759 $ 0.00000759 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om POPNUT (POPNUT) pris

POPNUT (POPNUT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak POPNUT (POPNUT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet POPNUT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange POPNUT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår POPNUTs tokenomics, kan du utforske POPNUT tokenets livepris!

POPNUT prisforutsigelse Vil du vite hvor POPNUT kan være på vei? Vår POPNUT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se POPNUT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!