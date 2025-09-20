Dagens PONK livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PONK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PONK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens PONK livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PONK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PONK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

PONK Pris (PONK)

1 PONK til USD livepris:

0.00%1D
PONK (PONK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:29:03 (UTC+8)

PONK (PONK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

$ 0.00364585
$ 0.00364585$ 0.00364585

+1.48%

+1.48%

PONK (PONK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PONK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PONK er $ 0.00364585, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PONK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +1.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PONK (PONK) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på PONK er $ 36.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PONK er 999.75M, med en total tilgang på 999749137.577598. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.25K.

PONK (PONK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på PONK til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på PONK til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på PONK til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på PONK til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+27.56%
60 dager$ 0+15.57%
90 dager$ 0--

Hva er PONK (PONK)

Ponk is a meme that is based on the latest craze Pochita. For context, the dog from $BONK is based on is called Balltze. Pochita is Balltze's family and adds an interesting story to the history of BONK. This is a 100% memecoin with a fresh spin on BONK. Built on Solana, which is currently the home of dog coins and BONK. This coin will aim to also help dog charities and get the word out about dog cruelty. Balltze = BONK Pochita = PONK

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

PONK (PONK) Ressurs

Offisiell nettside

PONK Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PONK (PONK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PONK (PONK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PONK.

Sjekk PONKprisprognosen nå!

PONK til lokale valutaer

PONK (PONK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PONK (PONK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PONK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om PONK (PONK)

Hvor mye er PONK (PONK) verdt i dag?
Live PONK prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PONK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PONK til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for PONK?
Markedsverdien for PONK er $ 36.25K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PONK?
Den sirkulerende forsyningen av PONK er 999.75M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPONK ?
PONK oppnådde en ATH-pris på 0.00364585 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PONK?
PONK så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til PONK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PONK er -- USD.
Vil PONK gå høyere i år?
PONK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PONK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:29:03 (UTC+8)

PONK (PONK) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.