PONK (PONK) Informasjon Ponk is a meme that is based on the latest craze Pochita. For context, the dog from $BONK is based on is called Balltze. Pochita is Balltze's family and adds an interesting story to the history of BONK. This is a 100% memecoin with a fresh spin on BONK. Built on Solana, which is currently the home of dog coins and BONK. This coin will aim to also help dog charities and get the word out about dog cruelty. Balltze = BONK Pochita = PONK Offisiell nettside: https://therealponk.com/ Kjøp PONK nå!

PONK (PONK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PONK (PONK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 34.59K $ 34.59K $ 34.59K Total forsyning: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Sirkulerende forsyning: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 34.59K $ 34.59K $ 34.59K All-time high: $ 0.00364585 $ 0.00364585 $ 0.00364585 All-Time Low: $ 0.00001616 $ 0.00001616 $ 0.00001616 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om PONK (PONK) pris

PONK (PONK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PONK (PONK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PONK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PONK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PONKs tokenomics, kan du utforske PONK tokenets livepris!

