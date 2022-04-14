Pollo (POLLO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pollo (POLLO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pollo (POLLO) Informasjon Pollo is a revolutionary prediction and opinion market platform where every trade is just $1, with winners taking up to 25% of the pool. All selections are made transparently using Chainlink VRF. The Pollo platform also features PollPal AI Agent by Virtuals, a fine-tuned LLM designed to uncover trends, simplify win probabilities, analyze Pollo’s proprietary data, and trade, learn, and evolve alongside users. Pollo is building the Truth Protocol, a decentralized platform that promotes accurate predictions, low-risk, high-reward investments, genuine participation, and a reliable alternative to mainstream media. Offisiell nettside: https://pollo.lol/ Teknisk dokument: https://docs.google.com/document/d/18weADozyVgpTnMCLRRehfh8TJHjuOLpywbUpk6jmRsY/pub Kjøp POLLO nå!

Pollo (POLLO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pollo (POLLO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.19K $ 23.19K $ 23.19K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.19K $ 23.19K $ 23.19K All-time high: $ 0.00172958 $ 0.00172958 $ 0.00172958 All-Time Low: $ 0.00001478 $ 0.00001478 $ 0.00001478 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Pollo (POLLO) pris

Pollo (POLLO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pollo (POLLO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet POLLO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange POLLO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår POLLOs tokenomics, kan du utforske POLLO tokenets livepris!

