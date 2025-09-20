Pollo (POLLO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00172958$ 0.00172958 $ 0.00172958 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -16.36% Prisendring (7D) +47.01% Prisendring (7D) +47.01%

Pollo (POLLO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har POLLO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POLLO er $ 0.00172958, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POLLO endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -16.36% over 24 timer og +47.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pollo (POLLO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.84K$ 27.84K $ 27.84K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.84K$ 27.84K $ 27.84K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Pollo er $ 27.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POLLO er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.84K.