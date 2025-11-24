POKI pris i dag

Sanntids POKI (POKI) pris i dag er $ 0.00000956, med en 2.18% endring de siste 24 timene. Nåværende POKI til USD konverteringssats er $ 0.00000956 per POKI.

POKI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,406.25, med en sirkulerende forsyning på 984.05M POKI. I løpet av de siste 24 timene POKI har den blitt handlet mellom $ 0.0000093(laveste) og $ 0.00000968 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00106015, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000923.

Kortsiktig har POKI beveget seg -- i løpet av den siste timen og -6.20% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

POKI (POKI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.41K$ 9.41K $ 9.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.56K$ 9.56K $ 9.56K Opplagsforsyning 984.05M 984.05M 984.05M Total forsyning 999,837,568.994077 999,837,568.994077 999,837,568.994077

