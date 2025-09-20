Points (POINTS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.059039$ 0.059039 $ 0.059039 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.16% Prisendring (7D) +0.16%

Points (POINTS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har POINTS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POINTS er $ 0.059039, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POINTS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Points (POINTS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 74.45K$ 74.45K $ 74.45K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 74.45K$ 74.45K $ 74.45K Opplagsforsyning 249.00M 249.00M 249.00M Total forsyning 249,000,000.0 249,000,000.0 249,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Points er $ 74.45K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POINTS er 249.00M, med en total tilgang på 249000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 74.45K.