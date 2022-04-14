Pluton (PLU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pluton (PLU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pluton (PLU) Informasjon Plutons are digital tokens issued to users on the Ethereum blockchain, these are native to the Plutus app. To provide an analogy, these tokens are similar to cash back or frequent flier miles. As a user, you will automatically be rewarded with a 3%* rebate in Plutons for every Bitcoin deposit you make towards a purchase. Plutons can be used within the Plutus app in the same way as Bitcoins. This means that you can use Plutons to charge your contactless balance just as you would with BTC, with the added benefit of zero fees and instant conversions. Offisiell nettside: https://plutus.it/ Kjøp PLU nå!

Pluton (PLU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pluton (PLU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.05M $ 5.05M $ 5.05M Total forsyning: $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M Sirkulerende forsyning: $ 11.50M $ 11.50M $ 11.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.15M $ 6.15M $ 6.15M All-time high: $ 32.76 $ 32.76 $ 32.76 All-Time Low: $ 0.308461 $ 0.308461 $ 0.308461 Nåværende pris: $ 0.439366 $ 0.439366 $ 0.439366 Lær mer om Pluton (PLU) pris

Pluton (PLU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pluton (PLU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PLU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PLU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PLUs tokenomics, kan du utforske PLU tokenets livepris!

