Pluton (PLU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.420412 24 timer lav $ 0.489837 24 timer høy All Time High $ 32.76 Laveste pris $ 0.308461 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +1.10% Prisendring (7D) -3.07%

Pluton (PLU) sanntidsprisen er $0.484228. I løpet av de siste 24 timene har PLU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.420412 og et toppnivå på $ 0.489837, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PLU er $ 32.76, mens den rekordlave prisen er $ 0.308461.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PLU endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +1.10% over 24 timer og -3.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pluton (PLU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.57M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.78M Opplagsforsyning 11.50M Total forsyning 14,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Pluton er $ 5.57M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PLU er 11.50M, med en total tilgang på 14000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.78M.