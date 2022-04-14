Plugin (PLI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Plugin (PLI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Plugin (PLI) Informasjon Plugin (PLI) is a decentralized Oracle Platform that provides cost effective solutions to any smart contract which runs on XinFin XDC Network Eco System. Plugin enables the smart contract to connect with the real-time world and the data that it receives from the data feed provider is trustable by maintaining high degree of security. Off-chain computation it does takes care of receiving feed from multiple provider and aggregates the same. Offisiell nettside: https://goplugin.co/ Kjøp PLI nå!

Plugin (PLI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Plugin (PLI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.55M $ 3.55M $ 3.55M Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 192.69M $ 192.69M $ 192.69M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.22M $ 9.22M $ 9.22M All-time high: $ 0.972163 $ 0.972163 $ 0.972163 All-Time Low: $ 0.01388484 $ 0.01388484 $ 0.01388484 Nåværende pris: $ 0.01844519 $ 0.01844519 $ 0.01844519 Lær mer om Plugin (PLI) pris

Plugin (PLI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Plugin (PLI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PLI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PLI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PLIs tokenomics, kan du utforske PLI tokenets livepris!

PLI prisforutsigelse Vil du vite hvor PLI kan være på vei? Vår PLI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PLI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!