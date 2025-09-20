Plugin (PLI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01936198 $ 0.01936198 $ 0.01936198 24 timer lav $ 0.02079474 $ 0.02079474 $ 0.02079474 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01936198$ 0.01936198 $ 0.01936198 24 timer høy $ 0.02079474$ 0.02079474 $ 0.02079474 All Time High $ 0.972163$ 0.972163 $ 0.972163 Laveste pris $ 0.01388484$ 0.01388484 $ 0.01388484 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -6.76% Prisendring (7D) -4.19% Prisendring (7D) -4.19%

Plugin (PLI) sanntidsprisen er $0.01938713. I løpet av de siste 24 timene har PLI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01936198 og et toppnivå på $ 0.02079474, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PLI er $ 0.972163, mens den rekordlave prisen er $ 0.01388484.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PLI endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -6.76% over 24 timer og -4.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Plugin (PLI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.69M$ 9.69M $ 9.69M Opplagsforsyning 192.69M 192.69M 192.69M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Plugin er $ 3.74M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PLI er 192.69M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.69M.