$0.01938625
-6.60%1D
Plugin (PLI) Live prisdiagram
Plugin (PLI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01936198
24 timer lav
$ 0.02079474
24 timer høy

$ 0.01936198
$ 0.02079474
$ 0.972163
$ 0.01388484
-0.00%

-6.76%

-4.19%

-4.19%

Plugin (PLI) sanntidsprisen er $0.01938713. I løpet av de siste 24 timene har PLI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01936198 og et toppnivå på $ 0.02079474, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PLI er $ 0.972163, mens den rekordlave prisen er $ 0.01388484.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PLI endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -6.76% over 24 timer og -4.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Plugin (PLI) Markedsinformasjon

$ 3.74M
--
$ 9.69M
192.69M
500,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Plugin er $ 3.74M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PLI er 192.69M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.69M.

Plugin (PLI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Plugin til USD ble $ -0.00140761445490815.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Plugin til USD ble $ -0.0048761113.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Plugin til USD ble $ -0.0084528701.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Plugin til USD ble $ -0.000823910376086085.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00140761445490815-6.76%
30 dager$ -0.0048761113-25.15%
60 dager$ -0.0084528701-43.60%
90 dager$ -0.000823910376086085-4.07%

Hva er Plugin (PLI)

Plugin (PLI) is a decentralized Oracle Platform that provides cost effective solutions to any smart contract which runs on XinFin XDC Network Eco System. Plugin enables the smart contract to connect with the real-time world and the data that it receives from the data feed provider is trustable by maintaining high degree of security. Off-chain computation it does takes care of receiving feed from multiple provider and aggregates the same.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Plugin (PLI) Ressurs

Offisiell nettside

Plugin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Plugin (PLI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Plugin (PLI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Plugin.

Sjekk Pluginprisprognosen nå!

PLI til lokale valutaer

Plugin (PLI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Plugin (PLI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PLI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Plugin (PLI)

Hvor mye er Plugin (PLI) verdt i dag?
Live PLI prisen i USD er 0.01938713 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PLI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PLI til USD er $ 0.01938713. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Plugin?
Markedsverdien for PLI er $ 3.74M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PLI?
Den sirkulerende forsyningen av PLI er 192.69M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPLI ?
PLI oppnådde en ATH-pris på 0.972163 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PLI?
PLI så en ATL-pris på 0.01388484 USD.
Hva er handelsvolumet til PLI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PLI er -- USD.
Vil PLI gå høyere i år?
PLI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PLI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Plugin (PLI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.