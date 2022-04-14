PLATH ($PLATH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PLATH ($PLATH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PLATH ($PLATH) Informasjon PLATH is a meme coin with a charitable purpose to support the endangered Platypus. PLATH donate to conservation efforts to support platypuses at market cap milestones. PLATH have adopted a growing number Platypuses from the WWF and have a charity road map with set goals to support research into conservation efforts with Platypus sanctuary's. PLATH is also a fun meme, with various different characters in our unique style drawn by the artist on our team. The team at PLATH have developed NFT's, which are verified by tensor.trade. Offisiell nettside: https://plathonsolana.com/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/12N9I7jMVc0_gZyE7oTibcw2mbeS_WaGc/view?usp=drivesdk Kjøp $PLATH nå!

PLATH ($PLATH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PLATH ($PLATH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 239.92K $ 239.92K $ 239.92K Total forsyning: $ 966.78M $ 966.78M $ 966.78M Sirkulerende forsyning: $ 966.78M $ 966.78M $ 966.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 239.92K $ 239.92K $ 239.92K All-time high: $ 0.00150056 $ 0.00150056 $ 0.00150056 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00024817 $ 0.00024817 $ 0.00024817 Lær mer om PLATH ($PLATH) pris

PLATH ($PLATH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PLATH ($PLATH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $PLATH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $PLATH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $PLATHs tokenomics, kan du utforske $PLATH tokenets livepris!

