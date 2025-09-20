Dagens PLATH livepris er 0.00027536 USD. Spor prisoppdateringer for $PLATH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $PLATH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens PLATH livepris er 0.00027536 USD. Spor prisoppdateringer for $PLATH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $PLATH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 $PLATH til USD livepris:

$0.00027519
+0.10%1D
USD
PLATH ($PLATH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:40:19 (UTC+8)

PLATH ($PLATH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00027358
24 timer lav
$ 0.00030133
24 timer høy

$ 0.00027358
$ 0.00030133
$ 0.00150056
$ 0.00015616
+0.31%

+0.28%

+32.34%

+32.34%

PLATH ($PLATH) sanntidsprisen er $0.00027536. I løpet av de siste 24 timene har $PLATH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00027358 og et toppnivå på $ 0.00030133, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $PLATH er $ 0.00150056, mens den rekordlave prisen er $ 0.00015616.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $PLATH endret seg med +0.31% i løpet av den siste timen, +0.28% over 24 timer og +32.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PLATH ($PLATH) Markedsinformasjon

$ 266.36K
--
$ 266.36K
966.81M
966,808,777.0805771
Nåværende markedsverdi på PLATH er $ 266.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $PLATH er 966.81M, med en total tilgang på 966808777.0805771. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 266.36K.

PLATH ($PLATH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på PLATH til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på PLATH til USD ble $ +0.0000483019.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på PLATH til USD ble $ -0.0000934272.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på PLATH til USD ble $ -0.00002138833513333184.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.28%
30 dager$ +0.0000483019+17.54%
60 dager$ -0.0000934272-33.92%
90 dager$ -0.00002138833513333184-7.20%

Hva er PLATH ($PLATH)

PLATH is a meme coin with a charitable purpose to support the endangered Platypus. PLATH donate to conservation efforts to support platypuses at market cap milestones. PLATH have adopted a growing number Platypuses from the WWF and have a charity road map with set goals to support research into conservation efforts with Platypus sanctuary's. PLATH is also a fun meme, with various different characters in our unique style drawn by the artist on our team. The team at PLATH have developed NFT's, which are verified by tensor.trade.

PLATH ($PLATH) Ressurs

PLATH Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PLATH ($PLATH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PLATH ($PLATH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PLATH.

Sjekk PLATHprisprognosen nå!

$PLATH til lokale valutaer

PLATH ($PLATH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PLATH ($PLATH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om $PLATH tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om PLATH ($PLATH)

Hvor mye er PLATH ($PLATH) verdt i dag?
Live $PLATH prisen i USD er 0.00027536 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende $PLATH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på $PLATH til USD er $ 0.00027536. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for PLATH?
Markedsverdien for $PLATH er $ 266.36K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av $PLATH?
Den sirkulerende forsyningen av $PLATH er 966.81M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for$PLATH ?
$PLATH oppnådde en ATH-pris på 0.00150056 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på $PLATH?
$PLATH så en ATL-pris på 0.00015616 USD.
Hva er handelsvolumet til $PLATH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for $PLATH er -- USD.
Vil $PLATH gå høyere i år?
$PLATH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut $PLATH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.