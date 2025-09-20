PLATH ($PLATH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00027358 24 timer lav $ 0.00030133 24 timer høy All Time High $ 0.00150056 Laveste pris $ 0.00015616 Prisendring (1H) +0.31% Prisendring (1D) +0.28% Prisendring (7D) +32.34%

PLATH ($PLATH) sanntidsprisen er $0.00027536. I løpet av de siste 24 timene har $PLATH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00027358 og et toppnivå på $ 0.00030133, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $PLATH er $ 0.00150056, mens den rekordlave prisen er $ 0.00015616.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $PLATH endret seg med +0.31% i løpet av den siste timen, +0.28% over 24 timer og +32.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PLATH ($PLATH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 266.36K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 266.36K Opplagsforsyning 966.81M Total forsyning 966,808,777.0805771

Nåværende markedsverdi på PLATH er $ 266.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $PLATH er 966.81M, med en total tilgang på 966808777.0805771. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 266.36K.