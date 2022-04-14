Pixel (PXL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pixel (PXL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pixel (PXL) Informasjon XR Publisher is an open-source platform dedicated to decentralizing the 3D web by providing tools that enable creators to build, publish, and monetize immersive 3D experiences. Founded by Anthony Burchell in 2020, the platform offers a comprehensive suite of services, including AI character management, social integrations, and 3D content publishing, all designed to democratize access to the metaverse. The $PXL token is the official cryptocurrency associated with XR Publisher. Initially, there were no plans to launch a token; however, due to community interest and the emergence of unofficial tokens, the decision was made to introduce $PXL to maintain project integrity and provide a legitimate option for supporters. The token serves as a demonstration of XR Publisher's capabilities and aims to engage the community in the platform's growth and the broader 3D web ecosystem. Offisiell nettside: https://xrpublisher.com/ Kjøp PXL nå!

Pixel (PXL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pixel (PXL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.73K $ 29.73K $ 29.73K Total forsyning: $ 644.15M $ 644.15M $ 644.15M Sirkulerende forsyning: $ 644.15M $ 644.15M $ 644.15M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 29.73K $ 29.73K $ 29.73K All-time high: $ 0.00685466 $ 0.00685466 $ 0.00685466 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Pixel (PXL) pris

Pixel (PXL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pixel (PXL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PXL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PXL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PXLs tokenomics, kan du utforske PXL tokenets livepris!

