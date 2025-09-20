Pixel (PXL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00685466$ 0.00685466 $ 0.00685466 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.77% Prisendring (1D) -9.54% Prisendring (7D) -4.22% Prisendring (7D) -4.22%

Pixel (PXL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PXL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PXL er $ 0.00685466, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PXL endret seg med +0.77% i løpet av den siste timen, -9.54% over 24 timer og -4.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pixel (PXL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 32.03K$ 32.03K $ 32.03K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 32.03K$ 32.03K $ 32.03K Opplagsforsyning 644.15M 644.15M 644.15M Total forsyning 644,147,522.196794 644,147,522.196794 644,147,522.196794

Nåværende markedsverdi på Pixel er $ 32.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PXL er 644.15M, med en total tilgang på 644147522.196794. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.03K.