Piteas (PTS) Informasjon What is the project about? First Optimal & Productive Dex Aggregator on Pulsechain. What makes your project unique? Piteas serves as a dex aggregator that leverages the latest in swap technology. By integrating multiple DEXs, our platform provides users with access to the vast pools of the most widely used DeFi protocols, amounting to billions of dollars in liquidity. With our advanced routing algorithm, Piteas ensures the best price, lowest slippage, and highest returns for each transaction. History of your project. The Piteas project initiated its transition process in May 2023 and dex aggregator protocol was launched in July 2023. What’s next for your project? The DEX protocol is planned to be launched on multiple networks and several side features are also scheduled for release. What can your token be used for? The PTS Token, which will serve as the governance and utility token for Piteas, is designed to have limited supply and be resistant to manipulations. Offisiell nettside: https://piteas.io/ Teknisk dokument: https://docs.piteas.io/ Kjøp PTS nå!

Piteas (PTS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Piteas (PTS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.76M Total forsyning: $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 70.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.95M All-time high: $ 0.188811 All-Time Low: $ 0.02655323 Nåværende pris: $ 0.03947154 Lær mer om Piteas (PTS) pris

Piteas (PTS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Piteas (PTS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PTS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PTS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PTSs tokenomics, kan du utforske PTS tokenets livepris!

PTS prisforutsigelse Vil du vite hvor PTS kan være på vei? Vår PTS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PTS tokenets prisforutsigelse nå!

