Piteas (PTS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.04274507 24 timer høy $ 0.04572896 All Time High $ 0.188811 Laveste pris $ 0.02655323 Prisendring (1H) -0.28% Prisendring (1D) -5.06% Prisendring (7D) -17.98%

Piteas (PTS) sanntidsprisen er $0.04325585. I løpet av de siste 24 timene har PTS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04274507 og et toppnivå på $ 0.04572896, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PTS er $ 0.188811, mens den rekordlave prisen er $ 0.02655323.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PTS endret seg med -0.28% i løpet av den siste timen, -5.06% over 24 timer og -17.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Piteas (PTS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.02M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.31M Opplagsforsyning 70.00M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Piteas er $ 3.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PTS er 70.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.31M.