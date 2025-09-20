Pisces (PISCES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.00926443 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.31% Prisendring (1D) -5.68% Prisendring (7D) -0.87%

Pisces (PISCES) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PISCES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PISCES er $ 0.00926443, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PISCES endret seg med +0.31% i løpet av den siste timen, -5.68% over 24 timer og -0.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pisces (PISCES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 806.39K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 806.39K Opplagsforsyning 1000.00M Total forsyning 999,996,509.878226

Nåværende markedsverdi på Pisces er $ 806.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PISCES er 1000.00M, med en total tilgang på 999996509.878226. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 806.39K.