Pisces (PISCES) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pisces (PISCES), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Pisces (PISCES) Informasjon Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Pisces, the Fish 🐟, captures the dreamlike and intuitive energy of late winter, from mid-February to mid-March. Known for its deep emotional and spiritual connections, Pisces season invites you to dive into the realms of imagination and compassion. 🌌 Connect with the mystical and empathetic spirit of Pisces! Offisiell nettside: https://astrofolio.xyz/

Pisces (PISCES) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pisces (PISCES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 722.57K Total forsyning: $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 722.57K All-time high: $ 0.00926443 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00072257

Pisces (PISCES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pisces (PISCES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PISCES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PISCES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PISCESs tokenomics, kan du utforske PISCES tokenets livepris!

PISCES prisforutsigelse Vil du vite hvor PISCES kan være på vei? Vår PISCES prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

