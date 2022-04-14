PiP (PIP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PiP (PIP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PiP (PIP) Informasjon PiP is the liquid mascot of the HyperLiquid ecosystem. Although PiP is smol, it knows that even the tiniest PiP can create waves of change, bringing liquid vibes with a splash of playfulness. PiP, who speaks fluent Pipanese, is all about spreading joy and friendliness. Whether diving into PiP's stream of consciousness or making a splash in the crypto community, PiP embodies the essence of being hyperliquid with freshness and originality. Join PiP’s journey and let’s ride the waves together💧 Offisiell nettside: https://x.com/PipOnHL Kjøp PIP nå!

PiP (PIP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PiP (PIP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.31M $ 10.31M $ 10.31M Total forsyning: $ 786.09K $ 786.09K $ 786.09K Sirkulerende forsyning: $ 786.09K $ 786.09K $ 786.09K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.31M $ 10.31M $ 10.31M All-time high: $ 81.08 $ 81.08 $ 81.08 All-Time Low: $ 2.83 $ 2.83 $ 2.83 Nåværende pris: $ 13.12 $ 13.12 $ 13.12 Lær mer om PiP (PIP) pris

PiP (PIP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PiP (PIP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PIP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PIP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PIPs tokenomics, kan du utforske PIP tokenets livepris!

PIP prisforutsigelse Vil du vite hvor PIP kan være på vei? Vår PIP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PIP tokenets prisforutsigelse nå!

