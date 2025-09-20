PiP (PIP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 15.65 $ 15.65 $ 15.65 24 timer lav $ 16.94 $ 16.94 $ 16.94 24 timer høy 24 timer lav $ 15.65$ 15.65 $ 15.65 24 timer høy $ 16.94$ 16.94 $ 16.94 All Time High $ 81.08$ 81.08 $ 81.08 Laveste pris $ 2.83$ 2.83 $ 2.83 Prisendring (1H) -0.24% Prisendring (1D) -6.62% Prisendring (7D) -6.66% Prisendring (7D) -6.66%

PiP (PIP) sanntidsprisen er $15.82. I løpet av de siste 24 timene har PIP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 15.65 og et toppnivå på $ 16.94, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PIP er $ 81.08, mens den rekordlave prisen er $ 2.83.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PIP endret seg med -0.24% i løpet av den siste timen, -6.62% over 24 timer og -6.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PiP (PIP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.43M$ 12.43M $ 12.43M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.43M$ 12.43M $ 12.43M Opplagsforsyning 786.09K 786.09K 786.09K Total forsyning 786,093.68 786,093.68 786,093.68

Nåværende markedsverdi på PiP er $ 12.43M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PIP er 786.09K, med en total tilgang på 786093.68. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.43M.