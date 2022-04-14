PinGo (PINGO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PinGo (PINGO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PinGo (PINGO) Informasjon PinGo - the first AI+DePIN project on the TON network, redefining the way we access computational resources, datasets, and artificial intelligence. PinGo serves as a medium that bridges idle computing power, effectively addressing the problem of fragmented and idle resources. By leveraging AI, DePIN (Decentralized Physical Infrastructure), and Decloud solutions, PinGo provides a robust computing power foundation for building AI models. Our platform integrates these technologies to optimize and democratize access to essential computational resources, driving innovation and efficiency in machine learning applications. Offisiell nettside: https://pingo.work/ Kjøp PINGO nå!

PinGo (PINGO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PinGo (PINGO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 126.21M $ 126.21M $ 126.21M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 22.14M $ 22.14M $ 22.14M All-time high: $ 0.402481 $ 0.402481 $ 0.402481 All-Time Low: $ 0.02213291 $ 0.02213291 $ 0.02213291 Nåværende pris: $ 0.02213564 $ 0.02213564 $ 0.02213564 Lær mer om PinGo (PINGO) pris

PinGo (PINGO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PinGo (PINGO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PINGO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PINGO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PINGOs tokenomics, kan du utforske PINGO tokenets livepris!

PINGO prisforutsigelse Vil du vite hvor PINGO kan være på vei? Vår PINGO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PINGO tokenets prisforutsigelse nå!

