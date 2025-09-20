PinGo (PINGO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02466605 $ 0.02466605 $ 0.02466605 24 timer lav $ 0.02597308 $ 0.02597308 $ 0.02597308 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02466605$ 0.02466605 $ 0.02466605 24 timer høy $ 0.02597308$ 0.02597308 $ 0.02597308 All Time High $ 0.402481$ 0.402481 $ 0.402481 Laveste pris $ 0.02466646$ 0.02466646 $ 0.02466646 Prisendring (1H) -0.24% Prisendring (1D) -4.99% Prisendring (7D) -17.70% Prisendring (7D) -17.70%

PinGo (PINGO) sanntidsprisen er $0.02466577. I løpet av de siste 24 timene har PINGO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02466605 og et toppnivå på $ 0.02597308, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PINGO er $ 0.402481, mens den rekordlave prisen er $ 0.02466646.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PINGO endret seg med -0.24% i løpet av den siste timen, -4.99% over 24 timer og -17.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PinGo (PINGO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.11M$ 3.11M $ 3.11M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.68M$ 24.68M $ 24.68M Opplagsforsyning 126.21M 126.21M 126.21M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PinGo er $ 3.11M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PINGO er 126.21M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.68M.