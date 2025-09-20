Dagens PinGo livepris er 0.02466577 USD. Spor prisoppdateringer for PINGO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PINGO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens PinGo livepris er 0.02466577 USD. Spor prisoppdateringer for PINGO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PINGO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PINGO

PINGO Prisinformasjon

PINGO Offisiell nettside

PINGO tokenomics

PINGO Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

PinGo Logo

PinGo Pris (PINGO)

Ikke oppført

1 PINGO til USD livepris:

$0.02466577
$0.02466577$0.02466577
-4.90%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
PinGo (PINGO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:41:18 (UTC+8)

PinGo (PINGO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02466605
$ 0.02466605$ 0.02466605
24 timer lav
$ 0.02597308
$ 0.02597308$ 0.02597308
24 timer høy

$ 0.02466605
$ 0.02466605$ 0.02466605

$ 0.02597308
$ 0.02597308$ 0.02597308

$ 0.402481
$ 0.402481$ 0.402481

$ 0.02466646
$ 0.02466646$ 0.02466646

-0.24%

-4.99%

-17.70%

-17.70%

PinGo (PINGO) sanntidsprisen er $0.02466577. I løpet av de siste 24 timene har PINGO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02466605 og et toppnivå på $ 0.02597308, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PINGO er $ 0.402481, mens den rekordlave prisen er $ 0.02466646.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PINGO endret seg med -0.24% i løpet av den siste timen, -4.99% over 24 timer og -17.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PinGo (PINGO) Markedsinformasjon

$ 3.11M
$ 3.11M$ 3.11M

--
----

$ 24.68M
$ 24.68M$ 24.68M

126.21M
126.21M 126.21M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PinGo er $ 3.11M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PINGO er 126.21M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.68M.

PinGo (PINGO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på PinGo til USD ble $ -0.00129685727196709.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på PinGo til USD ble $ -0.0078046418.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på PinGo til USD ble $ -0.0142915617.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på PinGo til USD ble $ -0.018080833031338384.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00129685727196709-4.99%
30 dager$ -0.0078046418-31.64%
60 dager$ -0.0142915617-57.94%
90 dager$ -0.018080833031338384-42.29%

Hva er PinGo (PINGO)

PinGo - the first AI+DePIN project on the TON network, redefining the way we access computational resources, datasets, and artificial intelligence. PinGo serves as a medium that bridges idle computing power, effectively addressing the problem of fragmented and idle resources. By leveraging AI, DePIN (Decentralized Physical Infrastructure), and Decloud solutions, PinGo provides a robust computing power foundation for building AI models. Our platform integrates these technologies to optimize and democratize access to essential computational resources, driving innovation and efficiency in machine learning applications.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

PinGo (PINGO) Ressurs

Offisiell nettside

PinGo Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PinGo (PINGO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PinGo (PINGO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PinGo.

Sjekk PinGoprisprognosen nå!

PINGO til lokale valutaer

PinGo (PINGO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PinGo (PINGO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PINGO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om PinGo (PINGO)

Hvor mye er PinGo (PINGO) verdt i dag?
Live PINGO prisen i USD er 0.02466577 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PINGO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PINGO til USD er $ 0.02466577. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for PinGo?
Markedsverdien for PINGO er $ 3.11M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PINGO?
Den sirkulerende forsyningen av PINGO er 126.21M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPINGO ?
PINGO oppnådde en ATH-pris på 0.402481 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PINGO?
PINGO så en ATL-pris på 0.02466646 USD.
Hva er handelsvolumet til PINGO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PINGO er -- USD.
Vil PINGO gå høyere i år?
PINGO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PINGO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:41:18 (UTC+8)

PinGo (PINGO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.