Picasso (PICA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02857193$ 0.02857193 $ 0.02857193 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.59% Prisendring (1D) +4.96% Prisendring (7D) +7.29% Prisendring (7D) +7.29%

Picasso (PICA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PICA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PICA er $ 0.02857193, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PICA endret seg med -0.59% i løpet av den siste timen, +4.96% over 24 timer og +7.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Picasso (PICA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 163.55K$ 163.55K $ 163.55K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 177.22K$ 177.22K $ 177.22K Opplagsforsyning 9.20B 9.20B 9.20B Total forsyning 9,971,531,475.0 9,971,531,475.0 9,971,531,475.0

Nåværende markedsverdi på Picasso er $ 163.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PICA er 9.20B, med en total tilgang på 9971531475.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 177.22K.