Picasso (PICA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Picasso (PICA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Picasso (PICA) Informasjon Picasso is a DeFi infrastructure-focused Layer 1 protocol designed to address the challenges of cross-chain interoperability and security. It achieves this by extending the Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol to connect multiple ecosystems, including Solana, Ethereum, Cosmos, and Polkadot. Picasso functions as a cross-ecosystem IBC hub, enabling secure asset transfers and facilitating the cross-pollination of assets, builders, and communities between these networks. The project also introduces a Generalized Restaking Layer, allowing users to enhance the security of various blockchain networks by restaking assets across multiple Proof-of-Stake (PoS) systems. Offisiell nettside: https://www.picasso.network/ Teknisk dokument: https://docs.picasso.network/ Kjøp PICA nå!

Picasso (PICA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Picasso (PICA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 135.99K $ 135.99K $ 135.99K Total forsyning: $ 9.97B $ 9.97B $ 9.97B Sirkulerende forsyning: $ 9.20B $ 9.20B $ 9.20B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 147.36K $ 147.36K $ 147.36K All-time high: $ 0.02857193 $ 0.02857193 $ 0.02857193 All-Time Low: $ 0.00000804 $ 0.00000804 $ 0.00000804 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Picasso (PICA) pris

Picasso (PICA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Picasso (PICA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PICA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PICA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PICAs tokenomics, kan du utforske PICA tokenets livepris!

PICA prisforutsigelse Vil du vite hvor PICA kan være på vei? Vår PICA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PICA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!