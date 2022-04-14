Phill (PHILL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Phill (PHILL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Phill (PHILL) Informasjon Phil is the Binance mascot, introduced in 2023 as a stylized version of the Binance logo, with added features like hair and facial expressions. This move is part of Binance's effort to humanize its brand and make cryptocurrency more approachable, especially for newcomers. As one of the largest global crypto exchanges, Binance recognized the need to connect with a broader audience and break down the complexity of crypto. Phil was designed to make the space feel less intimidating and more welcoming. The mascot simplifies the Binance logo, giving it a friendly and relatable appearance. Phil’s design aims to ease concerns for new users, offering a fun and approachable symbol in a market often seen as volatile and complex. This is part of a broader trend in the industry where exchanges and projects are using meme culture and playful branding to attract newcomers and demystify crypto. Phil is also central to Binance’s community engagement efforts. By leveraging social media and interactive campaigns, the mascot helps foster a sense of connection and inclusivity among users, whether they are beginners or seasoned traders. Phil encourages interaction and creates a more welcoming environment for anyone exploring digital assets. In summary, Phil is more than just a mascot—it's a strategic tool to make crypto more accessible. With its friendly design and community focus, Phil embodies Binance's commitment to attracting new users, educating them, and creating a more approachable and inclusive crypto experience. Offisiell nettside: https://philthemascot.com/ Kjøp PHILL nå!

Phill (PHILL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Phill (PHILL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 35.25K $ 35.25K $ 35.25K Total forsyning: $ 998.14M $ 998.14M $ 998.14M Sirkulerende forsyning: $ 998.14M $ 998.14M $ 998.14M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 35.25K $ 35.25K $ 35.25K All-time high: $ 0.00153573 $ 0.00153573 $ 0.00153573 All-Time Low: $ 0.00001864 $ 0.00001864 $ 0.00001864 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Phill (PHILL) pris

Phill (PHILL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Phill (PHILL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PHILL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PHILL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PHILLs tokenomics, kan du utforske PHILL tokenets livepris!

PHILL prisforutsigelse Vil du vite hvor PHILL kan være på vei? Vår PHILL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PHILL tokenets prisforutsigelse nå!

