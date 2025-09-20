Phill (PHILL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00153573$ 0.00153573 $ 0.00153573 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.62% Prisendring (1D) +16.82% Prisendring (7D) +17.66% Prisendring (7D) +17.66%

Phill (PHILL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PHILL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PHILL er $ 0.00153573, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PHILL endret seg med +0.62% i løpet av den siste timen, +16.82% over 24 timer og +17.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Phill (PHILL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 38.28K$ 38.28K $ 38.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 38.28K$ 38.28K $ 38.28K Opplagsforsyning 998.14M 998.14M 998.14M Total forsyning 998,135,472.995964 998,135,472.995964 998,135,472.995964

Nåværende markedsverdi på Phill er $ 38.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PHILL er 998.14M, med en total tilgang på 998135472.995964. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.28K.