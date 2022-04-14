Perion (PERC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Perion (PERC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Perion (PERC) Informasjon Perion has built PerionXP, a gamified AAA Questing Layer where users compete for crypto rewards by completing side quests in the world's biggest titles such as Fortnite. PerionXP unlocks scale for Web3 gaming by making it rewarding and fun for Web2 gamers to experience the benefits of blockchain, without having to play Web3 games. PerionXP has launched it's flagship game Cutthroat Chaos on Base. Offisiell nettside: https://xp.gg/ Kjøp PERC nå!

Perion (PERC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Perion (PERC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 267.26K $ 267.26K $ 267.26K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 40.39M $ 40.39M $ 40.39M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 661.76K $ 661.76K $ 661.76K All-time high: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 All-Time Low: $ 0.00550457 $ 0.00550457 $ 0.00550457 Nåværende pris: $ 0.00661755 $ 0.00661755 $ 0.00661755 Lær mer om Perion (PERC) pris

Perion (PERC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Perion (PERC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PERC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PERC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PERCs tokenomics, kan du utforske PERC tokenets livepris!

PERC prisforutsigelse Vil du vite hvor PERC kan være på vei? Vår PERC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PERC tokenets prisforutsigelse nå!

