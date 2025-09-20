Dagens Perion livepris er 0.00659759 USD. Spor prisoppdateringer for PERC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PERC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Perion livepris er 0.00659759 USD. Spor prisoppdateringer for PERC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PERC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PERC

PERC Prisinformasjon

PERC Offisiell nettside

PERC tokenomics

PERC Prisprognose

Perion Pris (PERC)

1 PERC til USD livepris:

$0.00659759
$0.00659759
-1.70%1D
USD
Perion (PERC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:21:28 (UTC+8)

Perion (PERC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00657364
$ 0.00657364
24 timer lav
$ 0.0074859
$ 0.0074859
24 timer høy

$ 0.00657364
$ 0.00657364

$ 0.0074859
$ 0.0074859

$ 1.15
$ 1.15

$ 0.00550457
$ 0.00550457

-0.00%

-1.67%

-57.21%

-57.21%

Perion (PERC) sanntidsprisen er $0.00659759. I løpet av de siste 24 timene har PERC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00657364 og et toppnivå på $ 0.0074859, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PERC er $ 1.15, mens den rekordlave prisen er $ 0.00550457.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PERC endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -1.67% over 24 timer og -57.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Perion (PERC) Markedsinformasjon

$ 266.59K
$ 266.59K

--
--

$ 660.12K
$ 660.12K

40.39M
40.39M

100,000,000.0
100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Perion er $ 266.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PERC er 40.39M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 660.12K.

Perion (PERC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Perion til USD ble $ -0.000112617922990829.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Perion til USD ble $ -0.0035740827.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Perion til USD ble $ -0.0042104730.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Perion til USD ble $ -0.001099334980121226.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000112617922990829-1.67%
30 dager$ -0.0035740827-54.17%
60 dager$ -0.0042104730-63.81%
90 dager$ -0.001099334980121226-14.28%

Hva er Perion (PERC)

Perion has built PerionXP, a gamified AAA Questing Layer where users compete for crypto rewards by completing side quests in the world's biggest titles such as Fortnite. PerionXP unlocks scale for Web3 gaming by making it rewarding and fun for Web2 gamers to experience the benefits of blockchain, without having to play Web3 games. PerionXP has launched it's flagship game Cutthroat Chaos on Base.

Perion (PERC) Ressurs

Offisiell nettside

Perion Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Perion (PERC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Perion (PERC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Perion.

Sjekk Perionprisprognosen nå!

PERC til lokale valutaer

Perion (PERC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Perion (PERC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PERC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Perion (PERC)

Hvor mye er Perion (PERC) verdt i dag?
Live PERC prisen i USD er 0.00659759 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PERC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PERC til USD er $ 0.00659759. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Perion?
Markedsverdien for PERC er $ 266.59K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PERC?
Den sirkulerende forsyningen av PERC er 40.39M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPERC ?
PERC oppnådde en ATH-pris på 1.15 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PERC?
PERC så en ATL-pris på 0.00550457 USD.
Hva er handelsvolumet til PERC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PERC er -- USD.
Vil PERC gå høyere i år?
PERC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PERC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:21:28 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

