Perion (PERC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00657364 $ 0.00657364 $ 0.00657364 24 timer lav $ 0.0074859 $ 0.0074859 $ 0.0074859 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00657364$ 0.00657364 $ 0.00657364 24 timer høy $ 0.0074859$ 0.0074859 $ 0.0074859 All Time High $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Laveste pris $ 0.00550457$ 0.00550457 $ 0.00550457 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -1.67% Prisendring (7D) -57.21% Prisendring (7D) -57.21%

Perion (PERC) sanntidsprisen er $0.00659759. I løpet av de siste 24 timene har PERC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00657364 og et toppnivå på $ 0.0074859, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PERC er $ 1.15, mens den rekordlave prisen er $ 0.00550457.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PERC endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -1.67% over 24 timer og -57.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Perion (PERC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 266.59K$ 266.59K $ 266.59K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 660.12K$ 660.12K $ 660.12K Opplagsforsyning 40.39M 40.39M 40.39M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Perion er $ 266.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PERC er 40.39M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 660.12K.