PEON (PEON) Informasjon Peon is not just a memecoin, it’s a movement built by real builders. Born from the OG Peon NFT community on Avalanche, $PEON celebrates the relentless spirit of those who never stop smashing. Before the token even launched, we built: an on-chain presale game meme competitions with AI staking for NFTs Peon AI Agent for trading on our site full ecosystem tools and a loyal tribe of smashers We merge memes, tech, and community with zero fluff, just raw, verified SMASH. This is the token of the werkers. For those who grind while others just talk. Smash never stops. Offisiell nettside: https://peonsmash.com/ Kjøp PEON nå!

PEON (PEON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PEON (PEON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 40.05K $ 40.05K $ 40.05K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 40.05K $ 40.05K $ 40.05K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om PEON (PEON) pris

PEON (PEON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PEON (PEON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PEON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PEON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PEONs tokenomics, kan du utforske PEON tokenets livepris!

