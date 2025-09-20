Penpie (PNP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 2.96 24 timer høy $ 3.09 All Time High $ 7.01 Laveste pris $ 0.589859 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) +2.11% Prisendring (7D) -0.55%

Penpie (PNP) sanntidsprisen er $3.08. I løpet av de siste 24 timene har PNP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.96 og et toppnivå på $ 3.09, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PNP er $ 7.01, mens den rekordlave prisen er $ 0.589859.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PNP endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, +2.11% over 24 timer og -0.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Penpie (PNP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.19M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 30.76M Opplagsforsyning 5.26M Total forsyning 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Penpie er $ 16.19M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PNP er 5.26M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.76M.