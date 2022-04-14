Penpie (PNP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Penpie (PNP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Penpie (PNP) Informasjon What is the project about? Penpie is a next-generation DeFi platform built by Magpie to provide Pendle Finance users with yield and veTokenomics boosting services. Integrated with Pendle Finance, Penpie focuses on locking PENDLE tokens to obtain governance rights and enhanced yield benefits within Pendle Finance. Penpie revolutionizes the way users can maximize returns on their investments and monetize their governance power. What makes your project unique? Penpie gives PENDLE holders the chance to earn high APR by converting their tokens into mPENDLE. By leveraging the power of Pendle Finance's veTokenomics model, Penpie offers users the opportunity to earn more PENDLE rewards with their PENDLE tokens. Penpie has created mPENDLE, a Penpie version of the PENDLE token, which allows users to earn a large share of PENDLE rewards while enjoying increased flexibility through Penpie. This mechanism gives PENDLE holders the chance to earn high APR% by converting their tokens into mPENDLE at a 1:1 ratio. What can your token be used for? PNP is the governance and revenue-sharing token of Penpie. Users can lock their PNP tokens on Penpie to receive vlPNP at a 1:1 ratio. vlPNP is the locked version of the PNP token. Offisiell nettside: https://www.pendle.magpiexyz.io/stake Kjøp PNP nå!

Penpie (PNP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Penpie (PNP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.18M $ 15.18M $ 15.18M Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 5.26M $ 5.26M $ 5.26M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 28.86M $ 28.86M $ 28.86M All-time high: $ 7.01 $ 7.01 $ 7.01 All-Time Low: $ 0.589859 $ 0.589859 $ 0.589859 Nåværende pris: $ 2.88 $ 2.88 $ 2.88 Lær mer om Penpie (PNP) pris

Penpie (PNP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Penpie (PNP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PNP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PNP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PNPs tokenomics, kan du utforske PNP tokenets livepris!

