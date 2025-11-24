Pege pris i dag

Sanntids Pege (PEGECOIN) pris i dag er --, med en 0.31% endring de siste 24 timene. Nåværende PEGECOIN til USD konverteringssats er -- per PEGECOIN.

Pege rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 12,208.21, med en sirkulerende forsyning på 998.53M PEGECOIN. I løpet av de siste 24 timene PEGECOIN har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00722476, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har PEGECOIN beveget seg +0.42% i løpet av den siste timen og -3.96% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Pege (PEGECOIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.21K$ 12.21K $ 12.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.21K$ 12.21K $ 12.21K Opplagsforsyning 998.53M 998.53M 998.53M Total forsyning 998,528,594.565036 998,528,594.565036 998,528,594.565036

