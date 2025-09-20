Peace Guy (PEACEGUY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00144268$ 0.00144268 $ 0.00144268 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.23% Prisendring (1D) -3.64% Prisendring (7D) -2.87% Prisendring (7D) -2.87%

Peace Guy (PEACEGUY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PEACEGUY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PEACEGUY er $ 0.00144268, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PEACEGUY endret seg med +0.23% i løpet av den siste timen, -3.64% over 24 timer og -2.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Peace Guy (PEACEGUY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 70.70K$ 70.70K $ 70.70K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 70.70K$ 70.70K $ 70.70K Opplagsforsyning 999.51M 999.51M 999.51M Total forsyning 999,506,044.505554 999,506,044.505554 999,506,044.505554

Nåværende markedsverdi på Peace Guy er $ 70.70K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PEACEGUY er 999.51M, med en total tilgang på 999506044.505554. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 70.70K.