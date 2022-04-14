Peace Guy (PEACEGUY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Peace Guy (PEACEGUY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Peace Guy (PEACEGUY) Informasjon Peace Guy: A Meme for Peace in a Time of War In a world overwhelmed by conflict, destruction, and polarization, a quiet yet powerful figure has emerged from the noise—not with weapons or political rhetoric, but with a smile and an open hand. “Peace Guy” is not just a meme—it’s a movement. Created during a time of global unrest, the Peace Guy project is a digital symbol of calm resistance and collective hope, spreading positivity where fear and hatred often dominate. The character of Peace Guy is simple by design but rich in purpose. He embodies stillness in chaos, humor in despair, and most importantly, peace in times of war. Always depicted with a relaxed posture, a calm smirk, and often holding a white dove—the universal symbol of peace—Peace Guy speaks to people across cultures, ideologies, and age groups. His mission is not to take sides or spark debate. His mission is to remind us that peace is a choice—and a necessary one. Peace Guy was born from a deep frustration with how war narratives dominate media and public discourse. People are bombarded with fear-driven content and divisive opinions. This meme was created as a counterbalance—a peaceful protest against digital negativity. Instead of contributing to outrage cycles, Peace Guy offers a digital breath of fresh air. A moment of peace on your feed. A reason to smile. A reminder that humanity still exists amid conflict. But Peace Guy isn’t just about aesthetics. His presence has inspired a growing online community committed to spreading kindness, empathy, and solidarity. This community shares Peace Guy memes, updates, and messages, turning reposts and retweets into acts of digital resistance. The simplicity of the meme allows it to spread organically, with no agenda other than to offer a gentle nudge toward compassion. The project has also evolved beyond visuals. With the launch of an official Peace Guy website and meme generator, followers can now create their own versions and participate actively in spreading the message. The initiative encourages creativity, giving people the tools to become peace-makers themselves in the digital realm. In a time when people feel powerless in the face of global conflict, Peace Guy offers a form of soft power—an emotional, human response that doesn't require resources, politics, or permission. He’s the chill reminder that even in dark times, we can choose to be kind, to stay calm, and to believe in a better future. Peace Guy doesn’t shout. He doesn’t argue. He doesn’t blame. He just exists, peacefully—hoping you’ll join him. Offisiell nettside: https://www.peaceguy.io/ Kjøp PEACEGUY nå!

Peace Guy (PEACEGUY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Peace Guy (PEACEGUY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 66.19K $ 66.19K $ 66.19K Total forsyning: $ 999.50M $ 999.50M $ 999.50M Sirkulerende forsyning: $ 999.50M $ 999.50M $ 999.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 66.19K $ 66.19K $ 66.19K All-time high: $ 0.00144268 $ 0.00144268 $ 0.00144268 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Peace Guy (PEACEGUY) pris

Peace Guy (PEACEGUY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Peace Guy (PEACEGUY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PEACEGUY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PEACEGUY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PEACEGUYs tokenomics, kan du utforske PEACEGUY tokenets livepris!

PEACEGUY prisforutsigelse Vil du vite hvor PEACEGUY kan være på vei? Vår PEACEGUY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PEACEGUY tokenets prisforutsigelse nå!

