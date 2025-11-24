PathOS pris i dag

Sanntids PathOS (PATHOS) pris i dag er $ 0.00035017, med en 4.29% endring de siste 24 timene. Nåværende PATHOS til USD konverteringssats er $ 0.00035017 per PATHOS.

PathOS rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,343.62, med en sirkulerende forsyning på 21.00M PATHOS. I løpet av de siste 24 timene PATHOS har den blitt handlet mellom $ 0.00033578(laveste) og $ 0.00035212 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00473122, mens tidenes laveste notering var $ 0.00033578.

Kortsiktig har PATHOS beveget seg +0.76% i løpet av den siste timen og -13.71% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

PathOS (PATHOS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.34K$ 7.34K $ 7.34K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.34K$ 7.34K $ 7.34K Opplagsforsyning 21.00M 21.00M 21.00M Total forsyning 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PathOS er $ 7.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PATHOS er 21.00M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.34K.