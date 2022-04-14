Patchy (PATCHY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Patchy (PATCHY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Patchy (PATCHY) Informasjon Patchy is a meme coin launched on LetsBonk.fun, centered around a shapeshifting gecko created by the fusion of major crypto meme archetypes. The project stands out through its focus on narrative, consistent content output, and high-quality animated memes. Patchy is designed to evolve with meme trends, collaborating closely with the Bonk ecosystem to push creativity and originality in the space. The team is committed to long-term growth through storytelling, culture, and community engagement. Offisiell nettside: https://patchyonsol.com/ Kjøp PATCHY nå!

Patchy (PATCHY) Tokenomics og prisanalyse
Markedsverdi: $ 9.93K
Total forsyning: $ 999.69M
Sirkulerende forsyning: $ 999.69M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.93K
All-time high: $ 0.0013772
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0

Patchy (PATCHY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Patchy (PATCHY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PATCHY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PATCHY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PATCHYs tokenomics, kan du utforske PATCHY tokenets livepris!

PATCHY prisforutsigelse Vil du vite hvor PATCHY kan være på vei? Vår PATCHY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PATCHY tokenets prisforutsigelse nå!

