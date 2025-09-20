Patchy (PATCHY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0013772$ 0.0013772 $ 0.0013772 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -3.26% Prisendring (7D) -3.26%

Patchy (PATCHY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PATCHY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PATCHY er $ 0.0013772, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PATCHY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -3.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Patchy (PATCHY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.65K$ 10.65K $ 10.65K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.65K$ 10.65K $ 10.65K Opplagsforsyning 999.69M 999.69M 999.69M Total forsyning 999,692,677.29927 999,692,677.29927 999,692,677.29927

Nåværende markedsverdi på Patchy er $ 10.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PATCHY er 999.69M, med en total tilgang på 999692677.29927. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.65K.