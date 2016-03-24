STEEM (STEEM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i STEEM (STEEM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

STEEM (STEEM) Informasjon Steem is an open-source blockchain protocol capable of storing social information and distributing tokens based on a Proof-of-Brain algorithm. As a fast, heavily transacted blockchain, Steem’s blockchain protocol is capable of, and is currently powering, multiple user-facing applications including busy.org , d.tube, dlive.io, steemit.com, dsound.audio, and more. Offisiell nettside: https://steem.com/ Teknisk dokument: https://steem.io/SteemWhitePaper.pdf Blokkutforsker: https://steemdb.io Kjøp STEEM nå!

STEEM (STEEM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for STEEM (STEEM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 67.05M $ 67.05M $ 67.05M Total forsyning: $ 527.14M $ 527.14M $ 527.14M Sirkulerende forsyning: $ 527.14M $ 527.14M $ 527.14M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 67.05M $ 67.05M $ 67.05M All-time high: $ 1.4366 $ 1.4366 $ 1.4366 All-Time Low: $ 0.0691922977566719 $ 0.0691922977566719 $ 0.0691922977566719 Nåværende pris: $ 0.1272 $ 0.1272 $ 0.1272 Lær mer om STEEM (STEEM) pris

STEEM (STEEM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak STEEM (STEEM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STEEM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STEEM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STEEMs tokenomics, kan du utforske STEEM tokenets livepris!

STEEM (STEEM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til STEEM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for STEEM nå!

STEEM prisforutsigelse Vil du vite hvor STEEM kan være på vei? Vår STEEM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STEEM tokenets prisforutsigelse nå!

