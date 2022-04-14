Particle (PRTCLE) tokenomics
Particle (PRTCLE) Informasjon
Shenanigan embraces the hard work and dedication it takes to reach your goals, for athletes we all know that very well. Shenanigan encompasses what it means to push yourself while also having those around you to elevate you to that next level. Join our discord to see what we have to offer.
Particle (PRTCLE) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Particle (PRTCLE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Particle (PRTCLE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Particle (PRTCLE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet PRTCLE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange PRTCLE tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår PRTCLEs tokenomics, kan du utforske PRTCLE tokenets livepris!
PRTCLE prisforutsigelse
Vil du vite hvor PRTCLE kan være på vei? Vår PRTCLE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.