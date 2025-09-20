Particle (PRTCLE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00218136 24 timer lav $ 0.00218136 24 timer høy All Time High $ 1.14 Laveste pris $ 0.00151873 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) -0.18%

Particle (PRTCLE) sanntidsprisen er $0.00218136. I løpet av de siste 24 timene har PRTCLE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00218136 og et toppnivå på $ 0.00218136, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PRTCLE er $ 1.14, mens den rekordlave prisen er $ 0.00151873.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PRTCLE endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -0.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Particle (PRTCLE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.51K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.51K Opplagsforsyning 2.53M Total forsyning 2,527,955.259592174

Nåværende markedsverdi på Particle er $ 5.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PRTCLE er 2.53M, med en total tilgang på 2527955.259592174. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.51K.