Pacoca (PACOCA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.484225$ 0.484225 $ 0.484225 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.25% Prisendring (1D) +1.22% Prisendring (7D) +6.43% Prisendring (7D) +6.43%

Pacoca (PACOCA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PACOCA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PACOCA er $ 0.484225, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PACOCA endret seg med -0.25% i løpet av den siste timen, +1.22% over 24 timer og +6.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pacoca (PACOCA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.11K$ 18.11K $ 18.11K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.88K$ 22.88K $ 22.88K Opplagsforsyning 504.51M 504.51M 504.51M Total forsyning 637,438,990.1689142 637,438,990.1689142 637,438,990.1689142

Nåværende markedsverdi på Pacoca er $ 18.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PACOCA er 504.51M, med en total tilgang på 637438990.1689142. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.88K.