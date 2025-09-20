PAC Protocol (PAC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000525 24 timer lav $ 0.00000526 24 timer høy All Time High $ 0.01888026 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.10% Prisendring (1D) +0.00% Prisendring (7D) +16.98%

PAC Protocol (PAC) sanntidsprisen er $0.00000525. I løpet av de siste 24 timene har PAC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000525 og et toppnivå på $ 0.00000526, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PAC er $ 0.01888026, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PAC endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, +0.00% over 24 timer og +16.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PAC Protocol (PAC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 91.63K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 262.64K Opplagsforsyning 17.44B Total forsyning 50,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PAC Protocol er $ 91.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PAC er 17.44B, med en total tilgang på 50000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 262.64K.